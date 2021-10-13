Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak, toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılacak.

Haber Merkezi

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. 

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