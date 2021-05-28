Korkut Eken'den 'Atilla Peker'in ne işi vardı' sorusuna yanıt

Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından Kuzey Kıbrıs'ta gazeteci-yazar Kutlu Adalı'yı öldürtmekle suçlanan, bu cinayet için Atilla Peker'le Kıbrıs'a giden Korkut Eken, hakkındaki açıklamalar sonrası ilk kez konuştu.

Eken, açıklamalarında kendisini aklamaya çalışırken, Peker ile Kıbrıs'a gittiğini doğrulamak durumunda kalmıştı. Eken, kendisini Kıbrıs'a Mehmet Ağar'ın gönderdiğini de söyledi, cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü. Ancak Eken'e resmi bir sıfatı bulunmayan Atilla Peker'in yanında ne işi olduğu sorulmamıştı.

Eken, "Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Bizi kim kollayacak? Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır" dedi.

Bu açıklamalar üzerine, “Atilla Peker’in Korkut Eken’in yanında ne işi vardı?” sorusu gündeme geldi. Bu soruyu sormak için Korkut Eken’e ulaşan Hürriyet’e Eken “Bu konuda söyleyeceğimi söyledim, başka da konuşulacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok” açıklamasında bulundu.