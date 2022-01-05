CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan'ın politikalarının sonuçlarına dikkat çeken Öztrak, "Herkes yaptığının hesabını adalete verir. Erdoğan da bunu biliyor. Panikledi, iç savaş çığırtkanlığına başladı. Biz Erdoğan’ın korku ve telaşını çok iyi anlıyoruz. Ne diyor Nazım: 'Hiçbir korkuya benzemez, Halkını satanın korkusu.' Biliyoruz; Erdoğan çok korktuğu için çok konuşuyor! Erdoğan artık konuşmayı bıraksın. Bu ucube rejimi, Milletin başına musallat eden kendisi." ifadelerini kullandı.

Öztrak "Korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor" diyerek şöyle konuştu:

"Bağımsız ekonomistlerden oluşan, Enflasyon Araştırma Grubu’na göre, 2021’de tüketici enflasyonu yüzde 83. TÜİK’in enflasyonun neredeyse 2,5 katı. Bunlar gerçekten korkunç, gerçekten ürkütücü rakamlar.

Ancak işin daha da kötüsü, turpun büyüğü heybede. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark, tam 44 puan. Yani fabrikadaki, toptancıdaki fiyatlar, tüketiciye daha tam yansımamış. Üretici fiyatlarının alt detayları, döviz kurundan gelen nispi rekabet gücünün de, girdi maliyetlerindeki artışla, hızla silindiğini gösteriyor.

Son bir yılda enerji fiyatları yüzde 123, ara malı fiyatları yüzde 92 artmış. Türkiye çok acı bir şekilde, Kur-Enflasyon-Kur artışı kısır döngüsüne sıkıştırıldı. Ufukta hiper enflasyon, çirkin yüzünü göstermeye başladı. Ne yazık ki, üreticiden, tüketiciye doğru, Korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor."