Korgan'daki dava sonuçlandı: HES engellendi

Ordu’nun Korgan ilçesinde yapılmak istenen HES için imar değişikliği projesinin yayımlanmasının ardından Ordu Çevre Derneği’nin Çiftlik Mahallesi’nde yaptığı bilgilendirme toplantısı sonrası halk şirketin derede yapmak istediği çalışmaları durdurmuştu.

Dereye inerek şirketin çalışmasına izin vermeyen köylüler, imar değişikliği için hukuksal süreci de başlatmıştı. HES için iki dava açıldı. Davayla ilgili bilgi veren kendisi de Çiftlik Mahallesi'nden olan Avukat İsmail Topçuoğlu şunları söyledi:

"Ordu ili Korgan ilçesi Keş Deresi üzerine yapımı planlanan Balamir HES projesinin iptaline yönelik başlattığımız hukuk mücadelesi sonuç verdi. Ordu 1. İdare Mahkemesi Balamir HES projesinin yapımı için hazırlanan imar planlarının iptaline karar verdi. Ayrıca Ordu 2. İdare Mahkemesi de HES şirketinin almış olduğu ÇED raporunun iptali için açtığımız davada; şirketin yaptığı çalışmaların kaçak olduğunu, yaptığı ve sonra yıkılan şantiyenin kaçak olduğunu, şirketin gerekli mülkiyet işlemlerini bitirmeden ve gerekli izinleri tamamlamadan işe başlamaya çalıştığını tespit ederek, yasadışı çalışmaların hukuken korunamayacağına ve ÇED raporunun da iptaline karar vermiştir. Yaptığımız fiili ve hukuki mücadele de bize inanan, destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum."

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de karara ilişkin, "Korgan halkı birlikteliğinin ve dayanışmasının ödülünü aldı. Kadın erkek birlikte derelerine sahip çıktılar. Halkın mücadelesinden biz de öğrendik. Korgan deneyimi Gölköy’deki HES için açtığımız davaya da örnek oldu. Korgan gibi Gölköy’deki HES için yapılmak istenen imar değişikliğini iptal ettirdik. Emek veren herkesi kutluyorum" dedi.