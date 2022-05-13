Çimento fabrikası davasında karar: Esastan inceleme yapılmayacak

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesi Deştin Köyü arasında Tekağaç mevkiinde kurulması planlanan çimento fabrikası ve entegre tesislerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca verilen ÇED olumlu kararının iptali için yöre halkı ve çevre örgütlerince açılan davada yargılama sürecini gölgeleyen gelişmeler yaşanıyor.

750 hektarlık bir alanda kurulması planlanan, akıl ve mantığa dayalı hiçbir gerekçesi bulunmayan çimento fabrikası için belirlenen yerin tamamı orman ve zeytinlik alandan oluşuyor. İçme suyu ve tarımsal sulama amaçlı iki baraj ve birçok yerleşim yerinin de bulunduğu bir tarım havzasında kurulmak istenen entegre çimento tesisi için yıllardır mücadele veren ve geçimini tarımdan sağlayan yöre halkı yetkililerin sorumsuzluğuna isyan ederken dava sürecini gölgeleyecek yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mahkeme dava açma süresinin 2015'te dolduğunu ileri sürdü

ÇED olumlu kararının iptali için açılan davada mahkeme ön incelemeleri tamamlamış, davalı idarenin sunduğu bilgi ve belgeleri de inceledikten sonra dosyayı esastan incelemeye ve bu doğrultuda keşif ve bilirkişi incelemesi yapmaya karar vermişti. Mahkemenin esastan görüşmek üzere bilirkişi için belirlediği keşif ücretinin davacı taraflarca yatırılmasının ardından keşif için gün beklenirken, dava dosyasına yeni bir belge bile girmediği halde mahkeme dava açma süresinin 2015 yılında dolduğunu öne sürdü. Heyet davayı esastan inceleme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Mahkemenin bu şaibeli kararı karşısında davacı örgütler ve yöre halkı temsilcileri bugün Muğla İdare Mahkemesi önünde bir araya geldi. Basın açıklaması yapan bölge halkı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ve mahkemenin haksız, hukuksuz bu kararı karşısında asla geri adım atmayacaklarını ifade ettiler.