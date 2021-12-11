Köprüye 'ateist girip Müslüman çıkan' motorcu: Artık siyasal İslamcı oldum

Son olarak İstanbul'daki lodosta "köprüye ateist girip Müslüman çıktım" videosuyla gündem olan içerik üreticisi Onur Babacan yeni bir video çekti. Instagram hesabında esprili paylaşımlarda bulunan Babacan, "Müslüman oldum" videosuna gönderme yaparak "Siyasal İslamcı oldum" dedi.

Audi marka bir arabanın içinden takipçilerine seslenen Babacan, "Merhaba ben 'köprüye ateist olarak girip Müslüman olarak çıkan' motorcu. Biliyorsunuz İslam'a geçişim çok hızlı oldu. Hatta o kadar hızlı oldu ki, maalesef İslam'da duramadım ve hızımı alamayıp siyasal İslam'a geçtim. 'Siyah Passat yeter' dedim ama sağ olsun bana bunu verdiler. Yıllardır motor tepesinde yağmur, çamur, rüzgâr boş yere ıstırap çekmişim. Refaha kavuşmanın bu kadar kolay olduğunu bilseydim çok daha önce siyasal İslam'a geçerdim. Ben artık 'köprüye ateist olarak girip siyasal İslamcı çıkan motorcuyum.' Selam ve dua ile..." ifadelerini kullandı.

Babacan videonun devamında da bir telefon konuşması mizanseni yaratarak şunları söyledi:

"Alo? Selamın aleyküm. Abi kusura bakma siyasal İslam'a yeni başladım da biraz heyecanlıyım. Senden bilgi alabileceğimi söylediler. Şimdi nasıl yapıyoruz abi bu işleri? Allah, kitap, vatan, millet, dış güçler deyip milletin neresine n'apıyoruz abi...? Oo baby. Ben nasıl bir ortama girdim ya?"

Melih Gökçek tebrik etmişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, lodosun etkili olduğu İstanbul'da "Ateistken Müslüman oldum" diye video çeken Babacan'ın paylaşımını "Rabbim seni kadim müslümanlardan eylesin inşaallah" diyerek tebrik etmişti.

Babacan önceki videosunda diğer sürücüleri uyarırken, "Motosiklet kullanan arkadaşlar, biraz evvel Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçtim. Aşırı derecede rüzgâr var. Denize uçmamak için çok çaba sarf ettim. Sakın ha Boğaz Köprüsü'nden geçmeyin. Bakın ben ateist bir insanım. Köprünün ortalarına doğru kelime-i şehadet getirdim. Köprünün sonunda la havle vela kuvvete 'sure'sini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün" ifadesini kullanmıştı.