Köprülü Mahallesi'ndeki yağma Meclis'e taşındı

24. Dönem CHP Adana Milletvekili ve soL yazarı Turgay Develi, Adana'nın Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki yağmayı gündeme getirmişti.

Develi, "Marinaya, otele, koya, bankaya, şirketlere ya da birilerinin servetine çöküldüğünü görüp duymuş olabilirsiniz ama bir şehrin merkezinde binlerce insanın yaşadığı koskoca bir mahalleye çöküldüğüne ilk kez tanık olacağınızı düşünüyorum" diye yazmıştı.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, konuyu Meclis'e taşıdı. "Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Nehri'nin kıyısındaki Köprülü Mahallesi'ne ait imar planı tepkilere rağmen ikinci kez askıya çıkmıştır" diyen Sümer, "Adana'nın en güzel lokasyonlarından biri olan mahallede yaşayan tüm vatandaşlarımız bu duruma çok tepkilidir. Milletimiz istemediğini açıkça belirtmişken ısrarla uslüe aykırı olarak planı askıya çıkartmak kabul edilemez" ifadesini kullandı.

'Hukuki dayanağı olmamasına rağmen planlar yeniden askıya çıkarıldı'

Orhan Sümer, "Özellikle bazı vakıfların inşaat şirketi aracılığıyla en güzel arazileri vatandaşları mağdur ederek elden çıkarmasını sağlayacak girişimleri olduğu Adana kamuoyunda tartışılmaktadır. İlgili sözleşmelerin fesih edilmesine rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yetkisiyle iptal edilen şirketin planlarını, hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde yeniden askıya çıkarılmıştır. Bakanlık ve Yüreğir Belediyesi eliyle Adana’nın en güzel arazisinin vatandaşlarımızı mağdur ederek birilerine ya da bazı gruplara peşkeş çekilmesi yazıktır" şeklinde konuştu.