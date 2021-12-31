Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yeni yıl tarifesi: Yüzde 25 zam kapıda...

Yeni yılın ilk günü ile birlikte, köprü ve otoyollara gelecek zam oranı da belli oluyor.

Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile devletin işlettiği otoyollarda uygulanacak geçiş ücretlerine ilişkin çalışma büyük ölçüde tamamlandı.



Buna göre, 1 Ocak 2022 tarihinden, yani bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yüzde 25 civarında zamlanması kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, KGM'nin bugün bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.