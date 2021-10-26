Köpekleri poşete koyan çalışanın iş akdi feshedildi

Malatya’da bir şantiyede 3 köpeği poşete koyarak bagajda götürmeye çalışırken bir hayvansever tarafından fark edilen şantiye çalışanının iş akdi fesih edildi. Bölgede direksiyon eğitmeni olarak çalışan Kübra Koca, şantiyedeki bir çalışanın araca 3 köpek koyduğunu fark etti.

Köpeklerin poşette havasız bir şekilde eziyet edilmesini cep telefonu ile görüntüleyen direksiyon eğitmeni Kübra Koca, eğitim sırasında fark ettiği bu insanlık dışı olaya hemen müdahale ettiğini söyleyerek, “Burada bir kişinin yaptığını buradaki şantiyenin tüm çalışanlarına bağlayamayız. Çünkü şantiyede hayvanseverler de çok. Bulduğumuz birçok sokak hayvanına da bakıyorlar. Ben ayrıca gönüllü hayvanseverim de ama ne yazık ki görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Şu anda huzurluyum ancak kayıp yaralı bir köpeğinde bulunmasını istiyoruz” dedi.

Şantiyenin Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Gençer, kurum olarak her zaman sokak hayvanlarına yardım ettiklerini söyledi. Gençer, ”Maalesef bir çalışanımızın bizim kontrolümüzün dışında gerçekleştirdiği bir durum bu. Hemen iş akdini feshettik, bundan sonrası adli mercilerin sorumluluğundadır.” dedi.