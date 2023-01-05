Köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 sanığın tahliyesine başsavcılıktan itiraz

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP'li Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren 27 yaşındaki sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren 28 yaşındaki Sefa Çakmak'ın tahliyesine 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın değerlendirileceği bildirildi.
İddianamede, sanıkların "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiş, sanıkların ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti. (AA)