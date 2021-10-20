'Köpeğin bana dokundu, abdestim bozuldu' deyip bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yüksel (34) ve arkadaşı Metehan Gözükara (28) restoranda birlikte yemek yerken Metehan Gözükara'nın köpeği iddiaya göre orada bulunan gruptan birine "dokundu."

Abdestinin bozulduğunu belirten şahıs ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada tabancasını çeken 3 kişilik gruptan bir şahıs Mehmet Yüksel'i göğsünden vururken, Metehan Gözükara'yı da vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılardan Yüksel, yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)