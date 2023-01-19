Köpeği kulübesini ateşe vererek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 'Şila' isimli 2,5 yaşındaki Pitbull cinsi köpeği kulübesini ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 57 yaşındaki Ömer Faruk Baki, 'iyi hal' indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, geçen yıl 11 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Furkan Pınar'ın sahibi olduğu Pitbull cinsi 'Şila' isimli köpek, eve 10 metre mesafede bulunan demir kafes içindeki ahşap kulübesinde yanıcı madde dökülerek yakılmış ve yapılan soruşturmada, yangını çıkaranın Ömer Faruk Baki olduğu belirlenmişti.

13 Ekim'de gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları reddeden Baki, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturmanın ardından Baki hakkında iddianame hazırlanmış ve Baki'nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

'İyi hal' indirimi uygulandı

Davanın ikinci duruşması, bugün görüldü. Duruşmada Baki'nin avukatı, müvekkilinin beraatini isterken, şikayetçi avukatları ise üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Baki'ye önce 2 yıl hapis cezası verdi ardından duruşmadaki iyi halini gözeterek 'iyi hal' indirimi uygulayıp, cezayı 1 yıl 8 ay hapse indirdi.

Furkan Pınar'ın avukatı Deniz Akbıyık, "Hayvana karşı işlenen bu vahim suçun 'kabahat' olarak görülmeyip, suç olduğunun kabul edilmesi ve sanık Baki'nin 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılması emsal karar olup, bizleri her ne kadar memnun etse de verilen cezaların miktarı ve bu cezaların infaz kanunu karşısında bir yaptırımı maalesef bulunmamakta. Bu anlamda mağdurun hayvanlar olduğu suçlar açısından kanuni düzenlemeye gidilerek sonuç cezaların arttırılması ve bu suçların TCK kapsamına alınması gerektiğini düşünmekteyiz. İstinaf sürecinde de sürecin takipçisi olacağız" dedi.