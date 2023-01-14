Elazığ'da 5 köpek zehirlenerek öldürüldü

Elazığ’ın Maden İlçe merkezi yakınlarında boş arazide sahipsiz 5 köpeğin hareketsiz yattığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, emniyet ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, köpeklerin öldüğü tespit edildi. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü öne sürülürken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, köpeklerin kesin ölüm nedeninin soruşturmanın ardından netlik kazanacağını belirterek, “Gerekli soruşturma İlçe Tarım Müdürlüğü, Belediye ve Emniyet tarafından sürdürülüyor" dedi.