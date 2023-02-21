Koordinatör Vali Bilgin: Memurlar ve işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, deprem bölgelerine yardım için memur ve işçilerden bir aylık maaşlarını bağışlamasını istedi. Bilgin, “Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız” ifadelerini kullandı.

İlçedeki koordinasyon merkezinde deprem yardımları hakkında açıklamada bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

“Çağrıda bulunuyorum, özellikle de şunu söylüyorum: Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti halkına şöyle diyorum, diyorum ki: Hepimiz malının yüzde 10’unu bu süreç için bağışlasınlar.

Vatandaşlarımız gönül rızasıyla… 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka sürece bağışlayalım… Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 10 liramız 20 lira olsun. Memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Yani aç kalmayız.”