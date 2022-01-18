Konyaspor’dan Ahmet Çalık için Sezen Aksu’lu anma

İttifak Holding Konyaspor'un Adana Demirspor ile sahasında oynadığı maç öncesi, 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren genç oyuncu Ahmet Çalık için anma töreni düzenlendi. Yeşil-Beyazlı ekip futbolcuları maç öncesi sahaya ısınmak için üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı olan siyah renkli formayla sahaya çıktı. Kulüp tarafından taraftara ön yüzünde Ahmet Çalık fotoğrafı ve giydiği formanın numarası olan 6 ile Ahmet Çalık'ın anısına yazısı ile arka yüzünde 'Doymadım doyamadım sevmelere seni ben' adlı şarkı sözü bulunan atkı ve kırmızı karanfil dağıtıldı.

Ahmet Çalık için maç öncesi ise anma töreni düzenlendi. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri ve Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Çalık saha kenarına geldi. Ardından Ahmet Çalık için Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" adlı şarkıyla hazırlanan klip gösterildi. Klipte Ahmet Çalık'ın maç ve antrenmanlardaki görüntüleri yayınlandı. Stadyumda Ahmet Çalık anısına yapılan etkinliklerin görüntülerine yer verilirken futbolcu arkadaşları ve taraftan gözyaşlarını tutamadı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında futbolcular topu oyun dışına gönderirken taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde Çalık anısına sahaya karanfil attı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda duygusal anlar yaşanırken, Konyasporlu taraftarlar, ''Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor!'' şeklinde tezahürat yaptı.

Karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor, 53. dakikada Amar Rahmanovic'in kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten yeşil-beyazlı ekip, lider Trabzonspor'la arasındaki farkı 8 puana indirdi. 34 puanlı Adana Demirspor ise 6. sırada kaldı.