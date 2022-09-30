Konya'nın ilk semt evi Işıklar'da açılıyor

TKP'nin Konya'daki ilk semt evi 2 Ekim Pazar Günü saat 16.00'da Fatih Işıklar'da açılıyor.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde semt evleri, köy evleri ve işçi evleri açmaya devam ediyor. 

Konya'nın ilk semt evi 2 Ekim Pazar Günü saat 16.00'da Fatih Işıklar'da TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz'ın katılımıyla açılıyor.

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