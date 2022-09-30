Konya'nın ilk semt evi Işıklar'da açılıyor

🚩Ülkemizin hiçbir köşesini tarikatlara, cemaatlere, yobazlara bırakmayacağız.



Bu karanlıktan hep beraber, eşit ve özgür bir ülke için yan yana gelerek çıkacağız.#2023Yeniden#Konya'da mücadeleyi büyütüyoruz!



✉️Davetimiz var



🗓️2 Ekim⏰16:00📍Fatih Işıklar Semt Evi pic.twitter.com/BCLweuNUMc