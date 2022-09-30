Konya'nın ilk semt evi Işıklar'da açılıyor

Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde semt evleri, köy evleri ve işçi evleri açmaya devam ediyor.
Konya'nın ilk semt evi 2 Ekim Pazar Günü saat 16.00'da Fatih Işıklar'da TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz'ın katılımıyla açılıyor.
🚩Ülkemizin hiçbir köşesini tarikatlara, cemaatlere, yobazlara bırakmayacağız.— TKP (@tkpninsesi) September 30, 2022
Bu karanlıktan hep beraber, eşit ve özgür bir ülke için yan yana gelerek çıkacağız.#2023Yeniden#Konya'da mücadeleyi büyütüyoruz!
✉️Davetimiz var
🗓️2 Ekim⏰16:00📍Fatih Işıklar Semt Evi pic.twitter.com/BCLweuNUMc