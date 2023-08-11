Konyalı çiftçi elinde kalan buğdayını AKP binası önüne döktü

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde bir çiftçi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) almadığı için buğdayının elinde kaldığını söyleyerek buğdayını AKP Doğanhisar İl Başkanlığı binasının önüne döktü.

Çiftçi, "Yetkililerin haberi olduğu halde bir yetkili burada görünmüyor, açıklama yapmıyor. Kenarda duruyorlar. Buğdaylar buradan kaldırılıyor. Ben bu buğdayı gariban ihtiyacı olanlara hibe ediyorum. Köyde de var gelsinler parasız vereceğim. Mahsulümüz elimizde kaldı. Bakın görün sözümün de arkasındayım" dedi.

Konyalı çiftçi yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

"Bakın değerli vatandaşlar, dünden beri söyledim. Özellikle bugün burada milletvekili olmasına rağmen kimse ilgilenmiyor. Bir AK Partili olarak söylüyorum, yine de AK Partiliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın çiftçinin buralarda perişan olduğundan, ofisin şu an alım yapamadığından sorunlar olduğundan haberi yok. Yetkililerin haberi olduğu halde bir yetkili burada görünmüyor, açıklama yapmıyor. Kenarda duruyorlar. Buğdaylar buradan kaldırılıyor. Ben bu buğdayı gariban ihtiyacı olanlara hibe ediyorum. Köyde de var gelsinler vereceğim, parasız vereceğim. Mahsulümüz elimizde kaldı. Bakın görün sözümün de arkasındayım. Bir yetkili gelip de açıklama yapmıyor. Bekle bekle ne zamana kadar bekleyeceğiz? Hasadın sonuna geldik. Yetkililer şu an kendi koltuklarında oturuyorlar. Yetkililerin, çiftçilerin hakkını, Doğanhisar’ın hakkını aramasını istiyorum. Kendi şahsım için değil Doğanhisar için konuşuyorum. Gariban çiftçi 5-6 liradan buğday veriyor. Zengine geçti mi buğday 10 lira oluyor." (ANKA)