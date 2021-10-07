Konya'daki katliamla ilgili 2 tutuklama kararı

Konya’nın Meram ilçesinde yaşayan Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesine ilişkin, cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

Daha önce Mayıs ayında Dedeoğlu ailesine saldıran Lütfi Keleş ve Ali Keleş hakkında, 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili de tutuklama kararı verildi. Böylece katliamla ilgili tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Konya'da Temmuz ayında daha önce de saldırıya uğrayan Kürt ailenin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenlenmişti.. Saldırganlar 3'ü kadın 7 kişiyi katletmiş, evi ateşe vermişti.