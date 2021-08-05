Konya'daki katliamın zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya'daki ırkçı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evlerini ateşe vererek kaçan ve dün Bozkır ilçesinde saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun, sorgusunun ardından 'kasten öldürme' suçundan Konya Adliyesi'ne sevk edildi.

Katliama ilişkin, daha önce adliyeye sevk edilen 14 şahıstan 10'u tutuklanmıştı.

Mehmet Altun'un katliamı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarınca belirlenmişti.

Dedeoğulları ailesi 12 Mayıs'ta 60 kişilik bir grup tarafından "Biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız" denilerek bıçaklı, taşlı, sopalı ırkçı saldırıya uğramıştı. İlk saldırıyla ilgili tutuklanan 5 kişi delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.