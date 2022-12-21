Konya'daki barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 kişi hakkında istenen ceza belli oldu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, barınakta bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürülmesine ilişkin Murat B. ve Sefa Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Konya 14. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

"Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince hayvanlara bakmak ve onları korumakla görevlendirilen Murat B. ve Sefa Ç'nin suçlu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, her iki kişinin de "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç., 25 Kasım'da tutuklanmıştı. (AA)