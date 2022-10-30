Konya'da 'Yeniden Cumhuriyet Kavgasına' etkinlikleri

Konya'da bugün Fatih-Işıklar Semt Evi'nde ve Seydişehir İşçi Evi'nde TKP Parti Meclisi üyesi Burçak Özoğlu’nun katıldığı “Yeniden Cumhuriyet Kavgasına” başlıklı etkinlikler yapıldı.

Etkinliklere Seydişehir halkı, Fatih-Işıklar’dan mahalleliler katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinliklerde TKP’nin hazırlamış olduğu “Yeniden Cumhuriyet Kavgasına” başlıklı video ile TKP’nin İç Politikaya Dair Çözüm Belgeleri'ne ilişkin videonun gösterimi yapıldı.

TKP Parti Meclisi üyesi Burçak Özoğlu “Bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, halkçı fikirlerle, özgür ve egemen bir ülke için bu topraklarda atılmış en ileri adımdı Cumhuriyet! Ancak 'Türkiye Cumhuriyeti' 100. yaşından gün alırken ne yazık ki Cumhuriyet olma özelliğini çoktan yitirmiş durumda" dedi.

Özoğlu "Biz bu Cumhuriyeti uygarlığın gerisinde kalmış, karanlıktan beslenip semirenleri başımızdan def ederek kurduk. Cenazemizi kaldırmaya niyetlenen, bizlere kefen biçmeye kalkan emperyalist ülkelere attığımız tokatla kurduk. Mandacı ülkeler karşısında boyun eğip, işbirlikçilikte birbirleriyle yarışanları yerin dibine geçirerek kurduk. Biz bu devrimi, halkı tebaa olarak gören, eşit yurttaşlara değil kendi kullarına hükmetmek isteyen alçak Osmanlı padişahına ve ihanet içerisindeki çürümüş saltanatına karşı yaptık. Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır. Bu kavgayı kazanacağız! Onurumuzla ve başı dik yaşayacağımız, eserimizle gurur duyacağımız bir Türkiye’yi kurmak için 100. yıla girerken 2023 Yeniden diyoruz” diye konuştu.

Soru-cevap kısmında ise Burçak Özoğlu “Bugün Cumhuriyetin değeri konusunda insanları ikna etmemiz gerekmiyor. Çünkü insanlar zaten Cumhuriyetle barışık. TKP’nin asıl yapması gereken Cumhuriyet için mücadele edecek insanlarla birlikte yol yürümeyi başarmaktır. Cumhuriyet tekrar kazanılacaksa sosyalizmde ısrarla kazanılacaktır” dedi.

Her iki etkinlik de örgütlenme ve Cumhuriyeti yeniden kazanma çağrısıyla son buldu.