‘2023 Yeniden’ diyenler Eskişehir’de buluştu: 'Yeniden Cumhuriyet kavgasına'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Eskişehir İl Örgütü bugün "Yeniden Cumhuriyet Kavgasına' başlıklı bir etkinlik düzenledi. Eskişehir Özdilek Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe TKP PM üyesi Aydemir Güler konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TKP PM üyesi Ömer Faruk Erol TKP dostlarına, sendikalara, derneklere katılımları için teşekkür etti. Erol "Cumhuriyet yurttaş kimliğini yarattı. Eğitim ve sağlık gibi birçok alanda öncü girişimlere imza attı. Bu adımlardan hemen sonra tüm bu değerler hızla baltalanmaya başlandı. Günümüzde bu tahribatın en vahim halini yaşıyoruz" dedi.

TKP’nin “2023 Yeniden" başlıklı videosunun gösteriminin de yapıldığı etkinlikte TKP PM üyesi Aydemir Güler bir konuşma yaptı. Güler’in konuşmasının satır başları şu şekilde:

"Kimileri biz 'Türkiye'de Cumhuriyet bitti, şu anda bir Cumhuriyet yok, kaybettik o ülkeyi' dediğimizde alınganlık gösteriyorlar. Bunu kabullenmemeyi, sindirememeyi algılamamız gerek.

Türkiye’nin en büyük tarihsel dönüşümü geriye pek fazla bir şey bırakmamacasına... Yani ne laiklik ne bağımsızlık... Padişahlığa dönülmüş durumdaysa, üstelik Türkiye Cumhuriyeti hiç olmadığı ölçüde dış dünyada maceralar peşinde koşarak bir Osmanlı karikatürü haline gelmişse bunun adının konması tarihi bir meseledir.

Bazen bu tartışmayı yapmak isteyen dostlarımız oluyor. Hayır diyorlar Cumhuriyetin gitmiş, yitirilmiş olduğu doğru olamaz bunu kabul edemeyiz. Ondan sonra bir şey olmamış, laik, bağımsız bir hukuk devletinde yaşıyormuşuz gibi bayram kutlamaya çıkılıyor. Yanlış olan şey burada kutlanacak bir şeyin olmaması. Neyi kutlayabilirsiniz bu koşullarda?

Türkiye'de uzun zamandır din kuralları, ayetler artık gündelik yaşamın referans kaynağı olmanın ötesine geçti. Yer yer mahkeme başkanlığına gerekçeli karar yazarken kutsal kitaba atıfta bulunuyorlar. Laiklik diye bir şey yok.

Aydemir Güler "Türkiye’nin mahalle mahalle, sokak sokak, apartman apartman, ev ev, köy köy, fabrika fabrika, okul okul, örgütlenmeye ihtiyacı var" dedi.

Laikliğin en fazla tarihsel armağanda bulunduğu kesim kadınlardır. Kadın eşitliği konusunda eşitliğin izini bulamamak söz değil, bu hafif kaçıyor. Türkiye bir kadın katliamı ülkesi.

Böyle bir ülkede Cumhuriyet bayramını kutlamak veya Cumhuriyete giden yoldaki diğer bayramları kutlamak biraz kendini avutmak olur.

Sonuca bakmamız gerek. Sonuçta bizim elimizde bir özen göstererek duvar olacağımız bir tarihsel değer mi var yoksa yeni baştan kurmamız gereken bir şey mi var? Tabii ikincisi. Türkiye Komünist Partisi'nin iddiası budur. Bizim Cumhuriyet'i yeniden kurmamız lazım.

Yüz yılda çalışan emekçi insanların kazanımlarına el konuldu. Emeklilik sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde hayal, sigortalı çalışmak bir ayrıcalık, hastane hizmetine erişmek bir insan hakkı değil.

Emekçilerin ellerinden bütün tarihsel kazanımlarını alacaksınız ve yerine sadece bir hayal vereceksiniz. Bunu siyasal İslamdan daha iyi yapacak bir akım bugüne kadar icat edilmemişti.

Türkiye’nin ihtiyacı halk aydınlanması, bizim ihtiyacımız bağımsızlık, yurtseverlik, bizim ihtiyacımız barınma hakkı... Bizim ihtiyacımız okula, sağlığa erişim hakkı...

Türkiye’nin örgütlenmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin mahalle mahalle, sokak sokak, apartman apartman, ev ev, köy köy, fabrika fabrika, okul okul, örgütlenmeye ihtiyacı var. Bu örgütlenmeyi becerebilirsek o büyük hesaplaşmayı hiç tartışmasız Türkiye halkı kazanır."

Konuşma sonrası salonda “Kahrolsun istibdat yaşasın Cumhuriyet” sloganı atıldı.

Direnişteki işçiler sahnedeydi

TKP PM üyesi Ömer Faruk Erol sahneye 122 gündür direnişte olan Atışkan Alçı işçisi İsmail’i davet etti.

Salonda “Atışkan işçisi yalnız değildir” sloganı ile işçilere destek verildi.



İsmail partililere ve sendikalara teşekkür ederek başladığı konuşmasını “Biz 122 gündür Atışkan Alçı fabrikasında işverene karşı direniyoruz. Haklarımızı almak için direniyoruz. Bu iradenin işçinin elinde olduğunu göstermek için direniyoruz. İşveren bunu anlayana kadar direneceğiz” diyerek tamamladı.

Direnişte olan Yasin Çakır Un Fabrikası işçileri de etkinlikteydi. Yasin Çakır Un Fabrikası işçileri adına DİSK Gıda-İş sendika üyesi konuşma yaparak işçilerin insanca bir yaşam için direndiğini ve direnmeye devam edeceğini vurguladı. "Yaşasın sınıf dayanışması" sözü ile konuşmasını bitirdi. Salonda yükselen “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganı sonrasında etkinlik tamamlandı.

