Konya'da su kanalında iki kişi boğularak yaşamını yitirdi

Konya'da su kanalına düşen kişiyi kurtarmak için iki kişi de kanala girdi. Olayda, iki kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan su kanalında iki kişi hayatını kaybetti.

23 yaşındaki Omar Hacdavut, hidroelektrik santraline giden su kanalına düştü. Hacdavut'u kurtarmak için 22 yaşındaki Hasan Hacdavut ve 20 yaşındaki Süleyman Hacdavut da kanala girdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kurtarılan Hasan Hacdavut, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının çıkardığı Omar ve Süleyman Hacdavut'un cesetleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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