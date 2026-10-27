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Konya'da pancar tarlasında iş cinayeti: 25 yaşındaki İsmail Gilani yaşamını yitirdi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde pancar söküm makinesinin devrilmesi sonucu 25 yaşındaki Afganistan uyruklu işçi İsmail Gilani yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.10.2026 , 20:37

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde pancar tarlasında yaşanan iş cinayetinde, 25 yaşındaki Afganistan uyruklu işçi İsmail Gilani hayatını kaybetti.

Tarlada pancar sökümü sırasında devrilen söküm makinesi, işçinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Gilani, Yeniceoba İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşadığı öğrenilen Gilani'nin ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

İsmail Gilani

Dokuz ayda en az 1736 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre Eylül ayında 226, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1736 işçi hayatını kaybetti. Eylül’de en az 8 çocuk işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

İSİG’in iş cinayeti raporlarını çıkarmaya başladığı 2013'ten bu yana ilk kez art arda beş ay boyunca aylık işçi ölümleri 200'ün üzerinde kayıt altına alındı.

Sömürü düzeni kanla beslenirken patronlar kârlarına kâr eklemeye devam ediyor.

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