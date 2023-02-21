Konya'da kira fırsatçılığı: 7 bin liralık ev 10 bin lira

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, yurttaşlar farklı illere taşınmaya başladı. Konya depremzedelerin tercih ettiği illerden biri olurken, fırsatçılık da baş gösterdi. Bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında fiyat artışıyla depremzedelere kiralamaya başladı.

Duruma tepki gösterenlerden biri de Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay oldu. Odaya kayıtlı hiçbir emlakçının, fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evini kiralamadığını söyledi. Fiyat artışının "gayriresmi emlakçılar ve ev sahipleri" tarafından yapıldığını öne sürdü.

DHA'ya konuşan Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay şunları söyledi:

“Arada art niyetliler de vardır. Bunlar mutlaka her kesimde olduğu gibi bizim camiamızda da bulunuyor. Vatandaşın kendisinin kiraya vermeye kalktığı yerlerde fiyat aralığı oldukça yüksek istenilen yerler var. Biz Konya Emlakçılar Odası olarak tüm üyelerimizle birlikte fiyat arttıran hiçbir ev sahibinin evini kiralama yapmıyoruz. Yapmama kararı aldık. Bunun yanı sıra kira bedeli bile almayan veya kira bedelinin yarısını talep eden ev sahiplerimizde var.”

'Artış yüzde 30 ila 40 arasında'

Fiyat artışlarının yüzde 30 ila 40 civarında olduğunu dile getiren Altınay, ''Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle, kiralar yüzde 30 ila 40 arasında yükseldi. 5 bin lira olan ev 7 bin liraya, 7 bin lira olan ev 10 bin liralara yükseldi. Bahçeli müstakil dubleks ev veya villa da 20 bin liraya kadar ilanın verildiğini görüyoruz. O bölgelerde o evlerde 7 bin liraya kiraya oturuyorlar'' ifadelerini kullandı.