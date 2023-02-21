Fay hattı üzerine kurulu köy depremde yerle bir oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi, altından geçen fay hattı nedeniyle depremde en ağır hasar gören yerleşim yerlerinden oldu. Köydeki 200 evden 10'u ayakta kalabildi. Köy sakinlerinden yakınlarını kaybedenler oldu.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan köyde çok sayıda hayvan telef oldu. Fayın evleri enkaz yığını haline getirdiği, fidanlıklarda yarıklar oluşturduğu köyde, deprem sonrası yaklaşık 5 metre kayma görüldü. Fay hattının çapraz şekilde ilerlediği, yan yana iki evden birinin hasar görmemesi diğerinde ise yarıklar oluşmasıyla ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, köy sakinleri de yaşadıklarını anlattı. Emekli maaşıyla geçimini sağlayan ve depremden sonra köyde hiçbir şeyi kalmayan Mehmet Gökkaya, deprem anında enkaz altında kaldı. Komşularının yardımıyla enkazdan çıkan Gökkaya, "Yatarken bir sallantı oldu. 1 dakikadan fazla sallandı. Üçüncü bir dalga geldi, esneme payı olunca kafamı çektim. Baktım bir ışık görünüyor. Elimi dışarı çıkardım. İmdat diye bağırdım. Komşular geldi, bizi kurtardı. 10-15 dakika kalmışımdır. Biz ölümü bekledik" diye konuştu.

Birçok köylünün hem geçim kaynağı hem de can yoldaşı olan hayvanlar da enkaz altında kaldı. Enkazın altında hayvanları kalan Ali Gül ise "60 hayvanım içeride. Benim zaten bir şeyim kalmadı. Bir kuru canım, hanımım, çoluğum çocuğumu zor kurtardım. Enkazın kaldırılmasını istiyorum" dedi.