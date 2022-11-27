Konya'da kadınlardan eylem: 'Karanlığa boyun eğmeyeceğiz'

Konya Kadın Dayanışma Komitesi'nin çağrısıyla Gedavet Parkı'nda toplanan kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eşit ve özgür bir yaşam çağrısının yapıldığı basın açıklamasına Sol Parti Konya İl Örgütü de destek verdi.

Açıklamada “Kadın düşmanı patron düzeni!”, “Karanlığa boyun eğmeyeceğiz!”, “Sömürü bitecek, eşitlik gelecek!”, “Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın!” sloganları atıldı.

Konya Kadın Dayanışma Komitesi'nden Handan Sevim'in okuduğu açıklamada “Tüm toplum tarafından bilinen gerçeklerin karşısında iktidar partisi utanmadan kadınların hak ve özgürlükleri konusunda yaptıkları ‘devrim’lerden söz ediyor. Helalleşme peşindeki ana muhalefet kadınların yaralarını türban açılımıyla sarmaya çalışıyor. Patronlar ise her zamanki açgözlülükleri ile çalıştırdıkları kadın işçiler üzerinden kamu teşvikleri ve uluslararası fonların ya da kriz bahanesiyle kadınları işten çıkarmanın peşinde koşuyor!” denildi.

Kadınlara mücadele çağrısı yapılan basın açıklaması “Haklarımıza bugün şiddeti besleyenlere, emeğimizi sömürüp onu değersizleştirenlere karşı verdiğimiz örgütlü dayanışma ve giderek güçlenen mücadelemiz ile kavuşacağız! Çözüm biziz, onlar değil! Hak ettiğimiz eşit, özgür ve laik ülkeyi biz kuracağız, biz yöneteceğiz” denilerek sonlandırıldı.