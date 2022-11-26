Sosyalist Güç Birliği’nden Ankara'da eylem: 'Kadınların eşit ve özgürce yaşayabilecekleri laik bir ülke için...'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınların şiddete, gericiliğe ve yoksullaşmaya karşı bir araya gelmesi için çağrıda bulunan Sosyalist Güç Birliği, Ankara Ulus meydanında bir eylem düzenledi.

Burada kadınları eşit ve özgürce yaşayabilecekleri laik bir ülke için mücadeleye çağıran Sosyalist Güç Birliği adına Eylemde Emekçi Kadınlar Derneği, FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği, Sol Parti ve Kadın Dayanışma Komiteleri açıklamalar yaptı.

Eylemde Emekçi Kadınlar Derneği adına Av. Şeyda Özcan yaptığı konuşmasında “Bu ülkede kendine bir gelecek kuramayan kadınlar çareyi ülkeyi terk etmekte arıyor. Tam da bu yüzden çok öfkeliyiz. Hayallerimizi, hak ettiğimiz eşitlikçi ve adil yaşamı bizden çalan patron düzenine karşı hemen bugün harekete geçmek zorundayız.” dedi.

Daha sonra FKF’li Kadınlar adına yapılan açıklamada “Yurttaşlığın kökünü kazıyıp tebaa olmayı geri çağıran AKP iktidarı, ilk olarak biz kadınların yurttaşlık haklarını. Diyanet kadın düşmanlığının odağı haline geldi. Özgürlüğümüz ve yaşam biçimimiz bir avuç dinci – gericinin insafına kaldı. Eşitlikten ve laiklikten vazgeçmeyeceğiz." denildi.

İlerici Kadınlar Derneği açıklamasında ise şöyle denildi:

“Bir ülkeyi ancak kadınlarını teslim alarak ele geçirebilirsiniz. Biz teslim olmuyoruz laiklikten vaz geçmiyoruz. Kadınların kendileri için, çocuklarının geleceği için verdiği mücadele emekçilerin mücadelesi ile birdir, aynıdır.”

Sol Parti ise açıklamasında “Gerici azınlığın kadınlara ne vaat ettiğini biliyoruz, onlara nefes alamayacakları bir hayat vaat ediyor. Dün Konya’da gördüklerimiz yalnız kadınlara değil nefes alan her canlıya düşman olan bir zihniyeti temsil ediyor. Bu zihniyetin bu ülkede en ufak bir yeri yok. Bu zihniyeti biz göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

'Yaşamlarımızda el uzatmadıkları alan kalmadı'

Son olarak Kadın Dayanışma Komiteleri adına söz alan Burçak Özoğlu bugün dünyada ve Türkiye'de kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddet, zorbalık, taciz ve tecavüzün arttığına işaret ederek "Bu ülkede kadınlar evlerinde, sokakta, fabrikada, tarlada işyerlerinde, ölüyor, öldürüyorlar. Şiddet görüyorlar, baskı altındalar, tecavüze tacize uğruyorlar. Bu ülkede kadınlar evlere kapatılıyor, çocuk yaşta geleceklerine ipotek konuyor. Yaşamlarımızda el uzatmadıkları alan kalmadı." dedi.

Özoğlu şöyle devam etti:

"Peki yere batasıca düzenin iktidarı muhalefeti görmüyor hergün nasıl öldüğümüzü, tükendiğimizi, eridiğimizi. Bal gibi de görüyor. Onların bize çözüm diye sunduğu, kader planlarıyla, ucuza sömürü hesaplarıyla kurguladıkları; cezayla, yasakla, günahla, ayıpla, ahlakla, helallikle dayattıkları zırvalıklar. Kadınlar daha becerikli hizmetkarlar, verimli köleler, sadık kullar olsunlar diye uydurdukları yalanlar.

Üstümüze çöken karanlığı,, zorbalığı, gericiliği daha da derinleştirmekten başka işe yaramıyorlar."

"Çözüm biziz. Bu ülkede yaşam da aydınlık da bizimle gelecek." diyen Özoğlu, İran'daki kadınların mücadelesini de selamlayarak eşitlik için, özgürlük için, laiklik için mücadeleyi sürdürme sözü verdi.

Islık ve alkışların eşlik ettiği eylem “Sömürü bitecek eşitlik gelecek” sloganıyla son buldu.