Konya'da kadın cinayeti: Eşini silahla vurarak öldürdü

Konya'da dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, Bayram Süner evdeki tabancasıyla eşi Fadim Süner'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra Fadim Süner'in cesedini sürükleyerek evin bodrumuna indirdi.

DHA'nın haberine göre, tarlasına giderek bir süre çalıştıktan sonra evinin yakınındaki bir işyerine giden Süner, "Eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim" diye sordu. Bayram Süren, işyeri müdürünün jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söylemesi üzerine oradan ayrıldı. Süner'in durumundan şüphelenen müdür jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cesediyle karşılaştı.

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bayram Süner gözaltına alındı. Bayram Süner, jandarma karakolundaki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Süner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.