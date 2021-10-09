Konya'da kadın cinayeti

Konya'nın merkez Meram ilçesi Melikşah mahallesi Ertosun sokakta 70 yaşındaki emekli öğretmen Turgut Şimşek eşi Sevil Şimşek'i öldürdü.
Turgut Şimşek, ruhsatlı tabancasıyla 70 yaşındaki eşini vurduktan sonra karakola giderek teslim oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sevil Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Turgut Şimşek'se karakoldaki işlemlerinin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Sevil Şimşek'in cesedi incelemenin ardından cenaze aracıyla Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.