Konya'da hayvan barınağının karşısındaki hafriyatta köpek ölüleri bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesindeki hayvan barınağının hemen karşısında bulunan hafriyat alanında köpek ölüleri bulundu. Konu sosyal medyada gündem olurken akıllara yetkililerin ihmali geldi.

Çevredeki hayvanseverlerin fark ettiği ve sosyal medyaya taşıdığı olayın ardından Avukat Hakları Grubu Ankara, barınaktaki sorumlular ve bu ihmale göz yuman tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hayvanlar araziye bırakılmış

Barınağın hemen karşısındaki hafriyat alanındaki hayvanların gelişigüzel bırakıldığı ve köpeklere ait olduğu belli olan bedenlerin gömülmediği ortaya çıktı. Barınağa metrelerce uzaklıktaki hafriyat alanına bırakılan hayvanların barınakta açlık ve susuzluktan ölmüş olabileceği belirtiliyor.

Zira sosyal medyada paylaşılan videoda ölen köpeklerin günlerce aç ve susuz kaldığı görülüyor. Aynı zamanda araziye bırakılan köpeklerin kulaklarında etiketleri de fark ediliyor. Yani köpekler daha önce kısırlaştırılarak takibe alınanlar köpekler arasında. Çok sayıda köpek ölüsü olduğu belirtilirken yetkililerin en üst sınırdan cezalandırılması talep ediliyor.

Kısırlaştırma sürecinde sorunlar var

Hayvanseverler barınaklarla ilgili sorunları tarif ederken en başa kısırlaştırılan köpeklere kötü muamele ve kontrolsüz kısırlaştırmayı yazıyor. İddalara göre kısırlaştırılan köpekler soğuk hava şartlarında bekletildikleri için hayatını kaybediyor. Yine Akşehir'deki hayvanseverlerin iddialarına göre çoğu zaman 1 yaşını doldurmamış, 3-4 aylık köpeklerin dahi kısırlaştırıldığı ifade ediliyor.

Daha önce yine hayvanlara şiddetle gündeme gelen Konya'daki hayvan barınağının ardından yaşanan bu gelişme tepkilere neden olurken, hayvanseverler konunun soruşturulmasını talep ediyor.