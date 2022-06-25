Konya'da iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kanalizasyon hattı inşaatında çalışırken göçük altında kalan 66 yaşındaki işçi Mehmet Maral hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'nde, bir inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon hattı kazısında çalışan 66 yaşındaki Mehmet Maral'ın üzerine toprak çöktü

İHA'nın haberine göre Mehmet Maral kayan toprak yığınının altında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda Mehmet Maral’ın cesedine ulaşıldı. Maral’ın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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