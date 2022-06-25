İşsiz kalan emekçi: Cebimdeki bu son parayla ekmek aldım

Konya’da bir yurttaşın 5 liralık banknot üzerine yazdığı bir not, ekonominin durumuyla ilgili tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, banknotun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Yalım, “AKP'nin kalesi Konya'dan elimize ilginç bir para geçti. Bir vatandaşımız paranın üzerine; 'Konya'da geçen ay işten çıkarıldım. Cebimdeki son param bu 5 lira ile (2) ekmek aldım. Ne acı :(' diye not yazmış" dedi.

Özkan Yalım, "Hakikaten ne acı bir durum değil mi? Bu vatandaş şimdi ne yapsın? Ne yesin? Ne içsin? Hani sosyal devlet anlayışı? Hani sizin işsizlik sigortası fonu?" diyerek duruma tepki gösterdi.