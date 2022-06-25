AKP'lilerden 'ara zam' tahmini: 'Asgari ücret net 5 bin lira civarında olacak'

Memur ve emeklilere yapılacak zam 4 Temmuz’da açıklanacak aylık enflasyon oranıyla kesinleşecek. Asgari ücret konusundaki çalışmalarınsa önümüzdeki hafta Erdoğan'ın bakanlarıyla yapacağı toplantıda değerlendirileceği belirtildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret konusunda bir hazırlık yapmasını istedi. Bu kapsamda asgari ücrette yapılacak artışla ilgili alternatifli teklifler hazırlandığı, bu hazırlıkların önümüzdeki hafta yapılacak kabinenin gündemine getirileceği belirtildi. Özellikle küçük işletmelerin asgari ücret artışından kaynaklanacak yükünün azaltılması için en fazla üzerinde durulan formülün, sigorta prim maliyetinin devlet tarafından üstlenilmesi ve 800 liranın çalışanın maaşına yansıtılması olduğu söylendi.

'Asgari ücret net 5 bin lira civarında olacak'

Öte yandan söz konusu primin yüzde 50’sinin devlet tarafından diğer yarısının ise işveren tarafından karşılanmasına yönelik bir teklif de söz konusu. Bu durumda asgari ücretin 400-450 lira civarında artması gündeme gelecek. AKP'li ekonomi kurmaylarıysa, net asgari ücretin 5 bin lira civarında olmasının beklendiğini kaydediyor.

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere, evde bakım ücreti ve 65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara verilen aylıklar 4 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu dikkate alınarak, 6 aylık enflasyon oranında artırılacak.

Yapılan tahminlere göre 6 aylık artışın yüzde 38-40 arasında olması bekleniyor. Bu durumda, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 lira, evde bakım desteğinin 3 bin 200 lira, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık aylığının da bin 500 lira civarında olması bekleniyor.