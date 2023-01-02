Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanığın yargılanmasına başlandı

Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Murat B. ve Sefa Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Murat B, köpeğin kendisine saldırdığını, olaydan önce de başka kişileri ısırdığını öne sürdü.

Sanık Murat B, kürekle köpeğin kendisine saldırmasını önlemeye çalıştığını ileri sürerek, "Kafasına vurmak istemedim. Ertesi gün köpeği gördüm, yaşıyordu. Olaydan sonra belimdeki rahatsızlık nedeniyle 3-4 gün rapor aldım. Hayvanları seviyorum. Keşke köpek beni ısırsaydı da böyle bir olay yaşanmasaydı" savunmasını yaptı.

Diğer sanık Sefa Ç. ise barınaktaki görevine 14 Eylül'de hayvan bakım elemanı olarak başladığını anlattı.

Sefa Ç, olay günü kafesteki köpekleri aşılayıp, tekrar kafeslere koyduğunu, köpeğin kafesten çıktıktan sonra Murat B'ye saldırdığını ileri sürerek, "Köpek saldırınca Murat yanındaki kürekle bir kez vurdu. Köpek sersemleyince, o sırada yakaladım. Hiç kimse tepki göstermedi. İşe yaklaşık 2 ay önce başladım ve ilk kez böyle bir olay gördüm. Elinde sopa veya buna benzer bir şey olanlara köpekler saldırmıyordu. Köpek bayıldıktan sonra 2-3 metre götürdüm. Sonra müdahale edildi. Köpeği ilaçladıktan sonra bıraktım. Pişmanım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum" ifadesini kullandı.

'Diğer sorumluların da tespit edilip cezalandırılmasını istiyoruz'

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur da "Olaya ilk baştan bu yana müdahale eden ve şikayette bulunan bir kurumuz. Şu an yargılanan 2 sanık dışında diğer sorumluların da tespit edilip cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Duruşma sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

İlerleyen dakikalarda duruşma salonunda yaşanan gerginlik nedeniyle mahkeme başkanı salonu boşaltarak duruşmaya ara verdi.

Barınakta köpeği eziyet ederek öldürdüler

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. (AA)