Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Konya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5,1 olarak açıklandı.

Meram ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir”denildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay gerçekleşen deprem hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altay "Deprem’i hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın" dedi.