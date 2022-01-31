Konya'da bir deprem meydana gelirken AFAD tarafından depremin şiddeti 4,2 olarak duyuruldu.
Depremin merkez üssünün Meram olduğu belirtitliyor. Şimdilik bir hasar veya kayıp bildirilmedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Konya'da bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Konya'da bir deprem meydana gelirken AFAD tarafından depremin şiddeti 4,2 olarak duyuruldu.
Depremin merkez üssünün Meram olduğu belirtitliyor. Şimdilik bir hasar veya kayıp bildirilmedi.