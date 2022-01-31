Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya'da bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Konya'da bir deprem meydana gelirken AFAD tarafından depremin şiddeti 4,2 olarak duyuruldu.

Depremin merkez üssünün Meram olduğu belirtitliyor. Şimdilik bir hasar veya kayıp bildirilmedi.