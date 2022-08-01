Konya Şehir Hastanesi'nde hekim cinayeti soruşturmasına yayın yasağı

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın savcılıktaki soruşturma dosyasına yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Güvenliği ile ilgili soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada olaya ilişkin kişilerin, olay yerine ait görüntülerin ve her türlü haberlerin yayınlanmasının yasaklanmasına..."