Doktor Ekrem Karakaya'nın katledildiği hastanenin otoparkında bir polis ölü bulundu

Doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesinden 6 gün sonra, Multiple Skleroz (MS) hastası olan 40 yaşındaki polis memuru Abidin Salkın hastanenin otoparkında ölü bulundu. Yönetimin, hastane çalışanlarına basına bir demeç verilmemesi konusunda sıkı talimatlar verdiği iddia edildi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay adlı adlı hasta yakınının saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Karakaya’nın öldürülmesi sağlıkta şiddeti bir kez daha gündeme getirdi, sağlık çalışanları, yurttaşlar ve sivil toplum örgütleri, ‘Sağlıkta Şiddete Hayır’ sloganıyla günler süren eylemler düzenledi.

Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'nün haberine göre Ekrem Karakaya’nın hayatını kaybettiği günden yalnızca 6 gün sonra, 11 Temmuz 2022 tarihinde, Nevşehir Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Abidin Salkın adlı polis memuru, tedavi olmak için Konya Şehir Hastanesi'ne gitti.

Multiple Skleroz (MS) hastası olan 40 yaşındaki polis memuru Salkın’ın, nöroloji servisinde tedavisine başlandı. Saat 15.00 sıralarında sigara içeceğini söyleyerek odasından ayrılan Salkın’ın yokluğu 18.00 sıralarında hemşireler tarafından fark edildi.

Salkın'ı odasında bulamayan hemşireler, ilk önce kaçtığından şüphelenerek güvenliğe haber verdi. Güvenlik görevlileri, kamera görüntülerini inceledi. Salkın'ın en son hastane otoparkına indiği ve kameralara tekrar yansımadığı tespit edildi. Bunun üzerine otoparka inen güvenlik görevlileri, polis memurunun araba içerisinde hareketsiz şekilde buldu. İlk müdahale için gelen sağlık görevlileri, polis memurunun başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay üzerine yönetimin, hastane çalışanlarına basına bir demeç verilmemesi konusunda sıkı talimatlar verdiği iddia edildi.