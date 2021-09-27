Konya Ovası'nda meydana gelen yarıklar yerleşim yerlerine ulaştı

Konya Ovası'nda son yıllarda hızla artan obruk oluşumlarının yanı sıra yüzey yarıkları da sıklıkla görülüyor. Yeraltı su seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıklar, Orta ve Batı Anadolu havzalarının önemli sorunlarından biri haline geldi.

Çumra, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde görülen yüzey bozulmaları, yerleşim yerlerinde ve yapılarda deformasyona neden oluyor. Akşehir havzasında Tuzlukçu'da görülen yarıklar, mahalle sakinlerini de endişelendiriyor.

Anadolu Ajansı'na konuşan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren de, Konya Ovası'ndaki obruk oluşumlarına yönelik araştırmada gözlemledikleri yüzey yarıklarının gün geçtikçe etkisini artırdığını söyledi.

Yarıkların, bazı kırsal mahalleleri de tehdit ettiğine işaret eden Eren, şöyle konuştu:

"2000'li yıllardan bu yana, aşırı su kullanımı ve küresel ısınmaya bağlı olarak yer altı suyunda önemli düşüşler başladı. Bunu Orta ve Batı Anadolu havzaları, Tuzlukçu, Akşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bolvadin, Manisa ve Aydın'da görüyoruz. Bunları, yüzey deformasyonları, yeryüzünde 1,5-2 metreye varan düşey atımlar oluşturan yüzey faylanmaları şeklinde izliyoruz.

Tuzlukçu ilçesi Çöğürlü mahallesinin 400 metrelik bölümünde yüzey deformasyonlarına rastladık. Yerleşim yerinden boydan boya geçiyor. Vatandaşlar ayrılan bir duvarı köpükle doldurmaya çalışmış. Bu durumu engelleyebilsek bile kalıcı deformasyon oluşturduğu için 10 yıl kadar devam ediyor."