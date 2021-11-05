Konya merkezli 'FETÖ' operasyonlarında 15 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ' üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2’si muvazzaf asker ve 2’si ihraç edilen, 1’i açıkta olan ve 6’sı emekli askeri personel olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilere yönelik Konya merkezli 7 ilde bugün eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemleri tamamlanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Mahrem imam operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan 'FETÖ' mensuplarına yönelik ise Konya merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. 12 şüpheliye (avukat, öğretim üyesi, öğretmen, mühendis ve mimar) yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor. (İHA)