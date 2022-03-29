Konya Ereğli'de gazetecilere saldırı: 'Emri MHP'li belediye başkanı verdi' iddiası

Konya’nın Ereğli ilçesinde gazetecilik yapan Umut Yaygır ve Özcan Saraç, bir lokantada yemek yedikleri sırada 10-15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın düzenlediğini söyleyen gazeteciler, saldırıyı MHP Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun yaptırdığını ileri sürdü.

Hastanede tedavi edildikleri sırada açıklama yapan Umut Yaygır, şunları söyledi:

"Bugün çirkin bir saldırıya uğradık. Şu an Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altındayız. Ciddi bir sağlık problemimiz yok ama vücudumuza aldığımız darbeler neticesinde bir süre müşahede altında kalmamız gerektiği belirtildi. Saldırının failleri belli. Burada bulunmamızın nedeni, Ereğli halkının menfaatlerinin korunması adına yapmış olduğumuz haberler. Bu anlamda Ülkü Ocakları tarafından saldırıya uğradık. Emrin kim tarafından verildiğini artık halkımızın takdirine bırakıyoruz"

Saldırının ardından MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ı aradığını ancak yanıt alamadığını söyleyen Özcan Saraç ise şöyle konuştu:

“Mesleğimizi icra eden gazeteciler olarak bugün bir lokantada, gazeteci Umut Yaygır ile birlikte yemek yerken Ülkü Ocakları Başkanı, Başkan Yardımcısı ve beraberinde 10-15 kişilik bir ekip vardı, yumruklu saldırıya uğradık. Hatta yemek yediğimiz masanın üzerindeki su bardaklarını kırıp üzerimize saldırdılar. Biz, memleketin menfaatleri için haberler yapıyoruz. Saldırı emrini kimin verdiğini Ereğli halkı biliyor. Şunu çok iyi bilsinler ki ne tehditler ne de yapılan saldırılar bizi yaptığımız işimizden alıkoyamayacak.

Özellikle kafa bölgemiz ve çeşitli yerlerimizde izler var. Olaydan sonra MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ı aradım ama telefona bakmadı. Yine aynı şekilde gazeteci diğer arkadaşlarımızı da sözlü olarak taciz ettiler. Dediğimiz gibi, gerçekleri sormaya devam edeceğiz. Sorularımıza yanıt veremedikleri için bu şekilde saldırıda bulunuyorlar. Kınıyorum." (ANKA)