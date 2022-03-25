MHP'li belediyenin TÜGVA'ya ücretsiz kafe devri yargıda iptal edildi

Mülkiyeti MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Yunusemre ilçesindeki bir kafe, 2021 yılının Nisan ayında yapılan belediye meclisi toplantısında, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla 5 yıllığına ücretsiz olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) devredilmişti.

CHP’li meclis üyeleri Bülent Mersinli ve Yenal Yıldırım, bedelsiz devir kararını 'hukuka aykırı' olduğu gerekçesiyle yargıya taşımıştı.

Manisa 1. İdare Mahkemesi, devir işlemine ilişkin daha önce yürütmesini durdurduğu meclis kararını iptal etti.

Kararda, belediyelerin kendi taşınmazlarını asli görev ve hizmetlerinden kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği kaydedildi. (ANKA)