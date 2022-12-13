Konya barınağında hayvan ölümüne ilişkin istenen ceza belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak (28) hakkında 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanğı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.