Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak (28) hakkında 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanğı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Konya barınağında hayvan ölümüne ilişkin istenen ceza belli oldu
Konya'da hayvan rehabilitasyon merkezinde bir köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili iki sanık hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Haber Merkezi