soL TV | Sokak hayvanları: Suç kimde?

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğe yapılan işkence görüntülerinin ardından sokak hayvanları ve barınaklar yeniden tartışma konusu oldu.

"Sokak hayvanları toplum için tehlike oluşturuyor mu? Barınaklar, artan sokak hayvanları popülasyonuna karşı bir çözüm olabilir mi? Kimi ırkların yasaklanması ne anlama geliyor? Sokak hayvanlarıyla ilgili izlenmesi gereken politika ne olmalı?" uzmanlar ve hayvanseverler tüm bu soruların cevabını soL TV’ye değerlendirdi.

Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekimi Mehti Fidan, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Prof. Dr. Iraz Akış Akad, Kurtaran Ev Derneği Başkan Yardımcısı Tuba Albayrak, HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan ve veteriner hekim Selin Mert sokak hayvanları sorunu ve çözümlerini soL TV’ye anlattı.