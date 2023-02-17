Konut satışlarında dramatik düşüş: Ocak ayında yüzde 53 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışına ilişkin istatistikleri bugün yayımladı. TÜİK, konut satışlarındaki hızlı düşüşe, istatistik ile ilgili yazılı metninde yer vermedi. Ancak, konut satışlarına ilişkin verilen tabloya göre, ocak ayında konut satışları bir önceki aya göre yüzde 53,01 oranında geriledi. Aralık ayında 207 bin 963 olan konut satışı, ocak ayında 97 bin 708 oldu. Konut satışları aralık ayında da bir önceki aya göre 8,2 oranında düşüş kaydetmişti.

TÜİK verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu.

İpotekli konut satışları azaldı

İpotekli konut satışları ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalış göstererek 16 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 4 bin 260’ı ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları ise ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 81 bin 505 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı da yüzde 83,4 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 27 bin 532 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,2 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artış göstererek 70 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,8 olarak gerçekleşti.

Yabancılara bir ayda 4 bin 161 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 4 bin 161 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 592 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 380 konut satışı ile İstanbul ve 331 konut satışı ile Mersin takip etti.

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye’den bin 557 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 526 konut ile İran, 229 konut ile Irak ve 157 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi. (ANKA)