Konut satışları şubatta yüzde 20 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri ve 47 konut ile Bayburt oldu.

İlk el konut satışları yüzde 16,8 arttı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artarak 28 bin 897 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 56 bin 100 olarak gerçekleşti.