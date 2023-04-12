Konut projesini ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınanlar tutuklandı

İstanbul Esenyurt'taki Fly Butik Residence projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen silahlı çete üyeleri, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darp ettikleri ve siteden çıkarttıkları iddiasıyla gözaltına alınmış ve geçtiğimiz gün ise savcılığa sevk edilmişlerdi.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, şüpheliler ifadelerinde bahsi geçen iddiaları reddetti. Şüpheliler ifadelerinin ardından, Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, Çetin B. Ş. Abdülsamet K., Nihat A., Mehmet Ö., .Eyyüp B., Furkan S. D., Kahraman Ö., Mehmet N. B.,Yalçın Ö. tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilere yurtdışı yasağı getirildi.