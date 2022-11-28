Konut kredisine yeni düzenleme: İlk ayrıntılar ortaya çıktı

Türkiye'de giderek artan yoksulluk, konut fiyatlarının tavan yapması, buna ek olarak kredi faizlerinin oldukça yüksek olması ve kredi miktarının 300 bin TL bandında kalması konut satışlarını düşürmüştü.

AKP konut satışlarının artması için şimdi konut kredilerine ilişkin yeni bir kampanya hazırlığında.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazırlanacak kampanya ilgili olarak 12 Kasım’da müteahhitlerle bir araya gelerek beklentilerini aldı.

Ekonomim.com'dan Leyla İlhan'ın haberine göre, aralık ayında çıkması beklenen kampanya kapsamında, kamu bankaları öncülüğünde, kişilere krediye ulaşma imkanı sunulacak. Alt, orta ve yüksek gelir grubuna göre üç farklı seçeneğin yer alacağı kampanyada, faiz oranlarının yüzde 0,69 ila 1,20 arasında olması bekleniyor.

Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, sektörün toplantıda krediye erişimde yaşanan sıkıntıları dile getirdiğini belirtti. Uçar, “Sektöre yönelik yeni pakette gelir gruplarına göre üç farklı faiz sistemi olacak. Faiz oranlarının 0.69’dan başlayıp, 1.20’ye kadar gelmesi bekleniyor” dedi.