Konut kira artışlarını sınırlayan yasa Resmi Gazete'de

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa, bugünden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Buna göre söz konusu tarihe kadar yapılacak kira artışları, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek. Bir önceki kira yılının Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim oranının 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25’in altında kalması halinde ise kira artışlarında bu değişim oranı geçerli olacak.

Düzenleme, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmeleri için de geçerli olacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.